Tevez su De Rossi: "Qui se non stai bene fisicamente ti mangiano"

Carlos Tevez, in scadenza con il Boca Juniors, ha parlato a Radio Continental della situazione di Daniele De Rossi, che ha ancora sei mesi di contratto il club argentino. "Potrebbe costare (in termini di gioco, ndr) perché il ritmo in Argentina è diverso da quello in Europa. Qui ti mangiano se non stai bene fisicamente" le parole dell'Apache.