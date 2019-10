© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non smette mai di stupire e a 34 anni è ancora al top sul piano fisico. Il merito è della cura maniacale del fisico e dell'ossessione per l'allenamento, come ha raccontato Carlitos Tevez, suo compagno di squadra ai tempi del Manchester United: "Se ci allenavamo alle nove di mattina, era già lì da un'ora; lo stesso succedeva se ci allenavamo alle sette. Un giorno sono arrivato alle sei per anticiparlo, ma era non c'è stato nulla da fare: l'ho trovato già lì, anche se mezzo addormentato".