Thailandia, il curioso isolamento di re Rama X: in Germania, con venti concubine

C'è isolamento e isolamento. In Thailandia fa discutere quello del re, Maha Vajiralongkorn, incoronato a giugno 2019 come Rama X. Per scappare al contagio da Coronavirus, pare infatti che il sovrano si sia rinchiuso in un lussuoso hotel di Garmisch-Partenkirchen, amena località delle Alpi tedesche. Non da solo: in sua compagnia vi sarebbero infatti ben venti concubine. Una scelta che sta suscitando diverse polemiche nel Paese asiatico. E che comunque ha i suoi rischi: 119 persone del suo seguito, scrive la Bild, sarebbero state rispedite in Thailandia perché sospettate di avere contratto Covid-19.