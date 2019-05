The Draft Wy Scout, cinque calciatori in prova: c’e anche un club italiano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa la conferenza stampa indetta da Infinity Global Sports, football hub con sede in Lussemburgo, ideatrice dell’innovativo format di scouting “The Draft - raccomanded and supported by Wyscout” per la consegna dei certificati, relativi dossier personali ai 30 giocatori che hanno partecipato alla sessione di allenamenti a Matalascanas.

Sono stati inoltre presentati ai media locali i giocatori prescelti e convocati da Club professionistici per essere valutati, giocarsi le proprie carte con l’obiettivo di siglare il primo contratto professionistico, di seguito i nomi con relative destinazioni:

Imanol Ballester Gonzalez, 1997, F91 Dudelange, National Division, Lussemburgo

Sergio Rodriguez Iglesias, 1995, F91 Dudelange, National Division, Lussemburgo

Alejandro Ramirez Quintero, 1999, Novara Calcio, Serie C gruppo A, Italia

Nota Kovacic, 2000, Balmazujvaros Sport, Merkantil Bank Liga, Ungheria

David Kovacic, 2002, partecipazione alla Lazio Cup con il Club Balmazujvaros Sport

Albertoni Andrea, Corporate PR di Infinity Global Sports ha spiegato che il format ideato ha assunto un livello ed una risonanza internazionale (Italia, Serbia, Portogallo, Romania, Bulgaria, Emirati Arabi, Qatar, Brasile, Messico, Argentina, Canada, Katzakistan, Tunisia e Australia) si posiziona trasversalmente in nicchie di mercato inesplorate e recondite. Poter dare e creare opportunità a ragazzi che vivono in regioni un po' dimenticate dai lustrini del calcio professionistico è uno stimolo e necessità. Albertoni sottolinea che lo scouting è quel sistema di ricerca-analisi volto ad individuare i talenti del domani e che non esistono solo i Top Clubs ma vi sono anche altre realtà per iniziare un percorso di carriera. A tale proposito sono previsti nei prossimi mesi, sempre nella regione Andalusia, altri TheDraft visto il successo riscontrato.