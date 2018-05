Thomas N'Kono su Buffon: "Per me ha 26 anni, è il più forte"

Se Gigi Buffon è stato il leggendario portiere che tutti conosciamo, una parte di merito è anche di Thomas N'Kono, storico ex portiere del Camerun che ha ispirato, in gioventù, il numero uno bianconero. Proprio N'Kono ha parlato di Buffon a Tuttosport: "Per me ha 26 anni, è il più forte", l'ammissione di N'Kono. "E' più giovane della sua età perché è positivo e ottimista. Da come para potrebbe giocare altri due anni", la chiosa dell'ex Camerun.