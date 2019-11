Thuram: "Se guardo Munitis mi spavento. Era l'avversario più fastidioso"

Chi è il più forte attaccante che hai marcato? E' una delle domande poste quest'oggi a Lilian Thuram, ex campione del Mondo che quest'oggi ha incontrato gli studenti dell'istituto IPSIA "Primo Levi" a Parma per sensibilizzarli circa il tema razzismo. "Sicuramente Ronaldo - ha detto -. Quello che però mi ha dato più fastidio era Munitis, ho una sua foto in ufficio. Mi ricorda di rimanere umile perché quando lo guardo mi spavento. In un Francia-Spagna dell’Europeo del ’96 mi ha traumatizzato. Se mi urlano Munitis io mi spavento".

Clicca qui per l'intervista integrale a Lilian Thuram