© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex ds della FIorentina Daniele Pradè, intercettato dal Corriere Fiorentino, ricorda Davide Astori. Fu proprio Pradè a portare in viola l'indimenticato capitano: "Potrei dire tante cose, ma mi piace ricordare una cosa molto divertente che facevo sempre con Davide e che non ho mai detto prima. Prima delle partite lui dedicava sempre tantissimo tempo allo stretching. Io mi avvicinavo sempre e con accento romano gli dicevo: "Non mi dire che ti fanno giocare anche oggi eh?". Lui rispondeva sempre allo stesso modo. “Pare di sì, mi sa che c’è qualcuno che sta male e quindi tocca a me...”. E io replicavo: “Allora stiamo messi proprio male..”. Era un nostro rito, un modo per stemperare la tensione e per sorridere un po’ prima della gara".