Tifosa compie 100 anni, il Milan le regala maglia firmata dai giocatori

Un lungo video dedicato a una tifosa speciale: nonna Ines compie 100 anni e il Milan, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto farle gli auguri con una sorpresa molto gradita. La società rossonera ha infatti fatto recapitare alla storica sostenitrice una maglia personalizzata e firmata da tutti i componenti della squadra: "Sono tifosa da 82 anni, l'ultima volta che sono andata allo stadio ne avevo 87. Mi piacevano i tre olandesi, Baresi, Maldini e Gattuso. Se sollo sapessero quanto voglio bene al Milan...".

We're not crying, you are ❤🖤

Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years 💯

