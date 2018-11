Tifosi a Zhang, ama l'Inter come noi

Striscione in curva, prima a San Siro da presidente

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - "Ciao Steven, ama l'Inter come noi!". I tifosi nerazzurri accolgono così il neopresidente Steven Zhang, con uno striscione comparso in curva durante la gara con il Genoa. Per Zhang, presente in tribuna, si tratta della prima partita da presidente interista a San Siro, dopo l'esordio nel nuovo ruolo all'Olimpico contro la Lazio lo scorso lunedì.