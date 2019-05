Decine pullman prenotati e caccia al biglietto per il 'Franchi'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Cresce l'attesa e la mobilitazione tra la tifoseria genoana per la delicata sfida di domenica prossima a Firenze che vale la permanenza in serie A. I tifosi, nonostante la contestazione nei confronti di Enrico Preziosi non si sia fermata, non vogliono abbandonare la squadra nel momento più difficile della stagione e si stanno attrezzando per sostenerla anche al Franchi. In appena un giorno dalla comunicazione ufficiale di data e orario sono già una decina i pullman prenotati e la richiesta di biglietti è continua. I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili da oggi e sino a venerdì per i possessori della tessera Dna Genoa e in vendita libera poi sino a domenica. Per domenica Prandelli prova a recuperare Lazovic, mentre tornerà dalla squalifica Romero.