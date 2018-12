Il giudice di Milano Salvini ha convalidato il loro arresto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini che ha convalidato il loro arresto.