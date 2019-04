© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante Simone Tiribocchi è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul campionato di Serie A: "La Juventus le vince le partite prima di scendere in campo: le costruisce durante la settimana e dentro lo spogliatoio. Il Napoli deve invece ancora farlo sul campo. Chi vuole crescere e vincere lo Scudetto deve migliorare su questo aspetto. Atalanta-Bologna? Occasione importante per la Dea anche se credo che la lotta per il 4° posto sarà tra Milan e Lazio, nonostante lo stop di Ferrara".