Al termine della sfida tra Argentina e Brasile, il CT Tite ha accusato Leo Messi di averlo zittito per le proteste in seguito al rigore concesso all'Albiceleste. L'episodio è risultato determinante nella sconfitta dei Verdeoro: "Mi sono solo lamentato perché secondo me avrebbe dovuto essere ammonito. Mi ha detto di stare zitto e io gli ho detto lo stesso, è finito tutto lì. Non voglio creare problemi, ma in queste partite ci vuole un grande arbitro. Quella era una simulazione da cartellino e avevo ragione di lamentarmi".

Lo stesso fenomeno del Barcellona ha ammesso a fine partita di non avere certezze sull'episodio: "Ad essere sincero, non lo so, cado un po 'per inerzia, c'è un contatto, ma non so se sia decisivo e se sia dentro o fuori dall'area".