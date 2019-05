Tito Corsi sulla Fiorentina: "Evidente che i Della Valle vogliano vendere"

© foto di Federico De Luca

L'ex direttore sportivo Tito Corsi, ha parlato del futuro della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: "E' evidente che i Della Valle abbiano l'intenzione di vendere, lo hanno formalizzato anche con un comunicato abbastanza esplicito. Siamo arrivati in un momento in cui la semplice gestione familiare del club non premia più. Per questo sono arrivati i fondi di investimento, che per inciso investono non per passione ma solo per guadagno. Sicuramente c'è da fare un ragionamento sulle infrastrutture, se è possibile investire in questo senso, è più facile vendere un club".