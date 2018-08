TMW - Acireale, colpo in attacco: preso Madonia

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo aver salutato la Virtus Francavilla, club nel quale ha militato nell'ultimo campionato in Serie C, Giuseppe Madonia riparte dalla Serie D. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore la prossima stagione indosserà la maglia dell'Acireale. Per l'attaccante, originario di Palermo, si tratta di un ritorno in Sicilia.