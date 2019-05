TMW - Adekanye all'Olimpico: lo scatto del promesso sposo laziale

Fonte: Da Roma, Raimondo De Magistris

Bobby Adekanye (20) è all'Olimpico per assistere al match tra Atalanta e Lazio. Il giovane attaccante è promesso sposo dei biancocelesti, la sua presenza allo stadio era prevista e Tuttomercatoweb.com vi propone lo scatto in cui si evince il calciatore a Roma per sostenere quella che sarà la sua prossima squadra.