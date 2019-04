TMW - Ajax-Juve, niente scontri fra tifosi: carica polizia contro olandesi

Fonte: Dai nostri inviati, Giovanni Albanese e Marco Conterio

Non vi sarebbe nessun collegamento tra il fermo dei tifosi bianconeri e gli scontri di cui avevamo parlato in precedenza. Le cariche della polizia fuori dalla Johan Cruijff ArenA sono infatti avvenute esclusivamente nei confronti dei tifosi dell'Ajax, come potete vedere grazie alle immagini dei nostri inviati.