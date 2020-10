tmw Al Wasl, stand by per Alessandro Venezia: è positivo al Covid-19

Il centrocampista offensivo italiano Alessandro Venezia sta passando momenti di preoccupazione dopo le ottime stagioni fra Miami United e Miami FC. Il giocatore doveva partire mercoledì per gli Emirati Arabi Uniti per giocare con l'Al Wasl, con lettera d'invito, biglietto aereo e sistemazione già trovate del club. Nel corso della giornata di oggi, dopo avere fatto il tampone, è stato trovato positivo al Covid-19. Venezia è asintomatico e sta bene, in isolamento a casa. Il trasferimento è stato posto ovviamente in stand-by.