Fonte: dal nostro inviato al Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Demetrio Albertini, presidente del Consiglio direttivo della FIGC, è intervenuto durante l'evento di presentazione dell'Accademia Mino Favini (settore giovanile): "L'Atalanta è sempre stata un punto di riferimento per il settore giovanile, mi sono sempre confrontato con Mino Favini. Abbiamo bisogno di un supporto concreto da parte di queste eccellenze nel nostro sistema calcio. Abbiamo voluto dare un'importanza al settore giovanile, credo molto nei giovani e dunque come Federazione abbiamo dedicato a Mino Favini il premio al miglior responsabile del settore giovanile. Per me è stato come un papà che mi ha dato tanto”.