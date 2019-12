TMW - Albertini: "Ibrahimovic lo prenderei sempre. Può dare tanto"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Anche Demetrio Albertini ha parlato a margine del Gran Galà dell’AIC in programma questa sera a Milano: “Sarà un piacere festeggiare l’Atalanta perché è un riconoscimento a quanto fatto singolarmente e come squadra. Il cammino in Champions è come sempre difficile, ma i pronostici si possono sempre ribaltare.

Crede che Ibrahimovic possa arrivare al Milan?

“L’ho letto troppo sul giornale e sinceramente al Milan servono un po' rinforzi d’esperienza. Io lo vorrei sempre in squadra anche per quello che può portare nello spogliatoio e per quello che può fare nella crescita dei vari giocatori. È un giocatore unico anche se l’età avanza, ma questo è un problema inferiore per gli attaccanti”.

L’Inter deve trattenere Lautaro Martinez

“L’Inter deve tenerlo e spero che resti nel nostro campionato perché sarebbe un dispiacere perdere un giocatore del genere”.

Come vede la sfida Juve-Inter per lo Scudetto’

“Affascinante perché sono due squadre che sono partite bene, si stanno contendono il primato con grande entusiasmo e questo fa bene a tutto il movimento”.

Milan in Champions?

"Non possiamo scommettere su niente. E' un cantiere aperto, la vittoria di ieri ha dato morale per lavorare con serenità. Ha bisogno di punti, non deve mollare anche se dietro e deve porsi obbiettivi importanti e quello della Champions lo è e deve puntare a lottarci fino alla fine".