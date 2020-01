Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la giornata di relax concessa da mister Inzaghi, torna in campo la Lazio. All’interno del centro sportivo lavorano Radu, Milinkovic, Luis Alberto, Adekanye e Marusic, che non si vedono in campo con il resto del gruppo. Marusic è sulla via del rientro mentre Cataldi e Lukaku sono ancora fuori. Il grande assente è però Correa, le cui condizioni preoccupano molto il mondo biancoceleste. L’argentino è uscito a 15’ dalla fine nel derby di domenica per un problema al polpaccio, lo stesso infortunato dopo Brescia. Nelle prossime ore farà gli accertamenti del caso, si teme il rischio di una ricaduta.