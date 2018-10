TMW - Amor sul modello Barça: "Largo ai giovani, tra torello e possesso"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Al Festival dello Sport di Trento questa mattina si è parlato anche di Barcellona. Ospiti dell'evento "La cantera Barça, un gioiello del mondo del calcio" il Responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del FC Barcelona Guillermo Amor e il FC Barcelona La Masia general manager Carles Folguera. Queste le parole sul palco, raccolte da TMW, dell'ex centrocampista della Fiorentina: "Senza la Masia creata nel '79 non mi sarei potuto trasferire al Barcellona. Ho tanti ricordi legati alle giovanili blaugrana. Aprivo la finestra e vedevo il Camp Nou. Ci allenavamo su un campo di calcio molto piccolo. Il Barcellona crede molto nel giovane calciatore, il tecnico se ha necessità deve guardare ai ragazzi. Nelle nostre sedute era ed è tuttora molto importante il torello: tutti lo fanno in allenamento come divertimento, ma ha anche altri valori quali imparare a rubare palla, toccarla bene ed essere preciso nei passaggi. Modulo? Il 4-3-3 è stato il primo sistema con cui giocai. Lo abbiamo mantenuto, crediamo che sia il migliore per tenere il pallone e giocare d'attacco, col portiere che sa usare i piedi per giocare corto e largo. Come sfondare nel Barcellona? Devo fare tutto per provare ad arrivare al top. Le possibilità ti vengono date. Dipende anche dalla mentalità e dalla testa. Talento, sforzo, attaccamento alla maglia, ecco cosa serve per arrivare in prima squadra al ragazzo cresciuto nelle nostre giovanili. È bello vedere giocatori che abbiamo cresciuto noi vincere il Pallone d'Oro. Dobbiamo lavorare perché questo si ripeta. La pressione dei genitori? Al Barcellona non c'è questo problema. Ora tutto va rapidamente, ci sono i procuratori al posto delle famiglie a volte. Ma come comportamento non ci sono problemi".