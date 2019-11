Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

23.20 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Dalla sala stampa del San Paolo, l'allenatore del Napoli commenterà l'1-1 contro il Red Bull Salisburgo.

23.45 - A sorpresa, Carlo Ancelotti non si presenterà in sala stampa dopo il pari contro il Red Bull Salisburgo. L'addetto stampa del Napoli ha infatti spiegato che questa sera il tecnico della squadra partenopea non rilascerà dichiarazioni ai giornalisti presenti al San Paolo.