TMW - Andreazzoli su Roma-Barça: "Catalani favoriti, ma nulla è scritto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ai microfoni di RMC Sport ha parlato anche della sfida fra la Roma, squadra che ha allenato, e il Barcellona in Champions League: “I giallorossi se la possono giocare, le gare partono sempre dalla parità e la loro evoluzione non è prevedibile. Sarà un bello spettacolo anche se il Barcellona ovviamente parte coi favori del pronostico. Credo che tutti vorrebbero giocare questa gara, non solo Totti. Pure io dieci minuti me li farei volentieri”.