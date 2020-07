tmw Assistente Mazzarri: "Punterei su Zanetti, ha avuto le palle a dir no al ritorno all'Ascoli"

Antonio Finco, assistente di Mazzarri tra Watford e Torino, nel corso della sua intervista a TMW ha parlato anche dei giovani allenatori in rampa di lancio. "A me piace particolarmente Paolo Zanetti, ha fatto molto bene con il Sudtirol, finendo ai playoff. Ha grande personalità. Esonero Ascoli? Ha rinunciato a tornare, ha avuto le palle. Ha deciso di transare il contratto che aveva, ha le idee chiare e ha chiuso con quel lavoro. Credo abbiano sbagliato a esonerarlo, anche perché hanno cambiato quattro allenatori per poi richiamarlo. Per me lui e Italiano sono i migliori in prospettiva".