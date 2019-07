Fonte: Inviato a Clusone (BG)

Entusiasmo alle stelle per il primo allenamento dell'Atalanta a Clusone, sede del ritiro dei nerazzurri in vista della prossima stagione. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini è stata accolta da moltissimi tifosi che hanno assistito al secondo allenamento di giornata, iniziato alle ore 17:30 circa. Tanto entusiasmo sugli spalti del campo Comunale di Clusone, in Val Seriana. Applausi e cori per tutti, in particolar modo per il tecnico degli orobici e per il Papu Gomez.

Doppia seduta, intesità altissima - I nerazzurri hanno abituato tutti ad un calcio veloce ed intenso. Nonostante i sorrisi, livelli subito alti sul nuovo terreno di gioco preparato appositamente per l'arrivo della compagine atalantina. Nella sessione mattutina lavoro fisico, nel pomeriggio primi allenamenti con il pallone. Spazio agli esercizi dedicati al possesso palla e alle verticalizzazioni improvvise. Nel finale partita a campo ridotto 8 contro 8, sempre con i soliti ritmi richiesti dal tecnico di Grugliasco. Domani la squadra affronterà un'altra doppia seduta per preparare la prima amichevole stagionale: appuntamento domenica alle ore 17:30, avversario il Città di Clusone.