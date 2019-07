TMW - Atalanta, allenamento a Clusone: ritorna anche Malinovskyi

Fonte: Inviato a Clusone (BG)

Applausi ed entusiasmo per l'Atalanta, scesa in campo anche oggi per la consueta doppia seduta sul terreno di gioco del campo comunale di Clusone. Tante indicazioni per mister Gasperini in vista del test match di domani contro il Renate: Muriel è già in forma per iniziare al meglio la stagione, il Papu Gomez inventa e crea tra le linee.

Palestra e campo nella prima seduta - Solito allenamento a porte chiuse durante la prima parte di giornata, con lavoro in palestra e sul campo agli ordini del Gasp. Nulla da segnalare, con la squadra che si è allenata al completo: spazio ai soliti esercizi per poter allenare le giocate in velocità.

Si fatica anche nel pomeriggio - Il Gasp non bada al risparmio, dopo i soliti applausi tutti in campo: solite caratteristiche richieste, ovvero intensità e cattiveria agonistica. Al termine della seconda seduta la squadra effettuerà una sessione di corsa. Ritorna in campo Malinovskyi dopo il permesso ottenuto per tornare in Belgio e poter adempiere ad alcune formalità burocratiche. Domani si torna nuovamente in campo, test match contro il Renate: calcio di inizio alle ore 17:00, poi venerdì la partenza per l'Inghilterra.