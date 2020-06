tmw Atalanta, allo stadio striscioni per Zanardi e contro la ripresa del calcio senza tifosi

Intorno al Gewiss Stadium, in cui si sta giocando la partita tra Atalanta e Sassuolo, sono comparsi alcuni striscioni affissi dalla tifoseria dell'Atalanta. "Forza Alex, mola mia", è l'incoraggiamento della curva atalantina per Alex Zanardi, mentre poi si passa all'attacco della ripresa della Serie A. "Un calcio senza tifosi non è calcio", si legge su un altro degli stendardi. O ancora: "Nonostante non si possa entrare e l'assurda decisione di giocare, c'è ancora chi deve andare a firmare", in merito ai procedimenti per chi ha ricevuto il Daspo.