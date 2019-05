© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Delprato, capitano dell'Atalanta Primavera, è inseguito da alcune società di Serie B che hanno già manifestato interesse o che l’hanno seguito con attenzione durante questa stagione: sono Hellas, Spezia, Livorno e Cremonese. Il jolly - può giocare sia da centrocampista che in difesa - verrà ceduto in prestito per permettergli di accumulare esperienza. Dopo aver collezionato convocazioni (senza esordire) con la prima squadra di Gasperini è partito per il Mondiale U20 in Polonia dove ha disputato, da titolare, le gare contro Messico ed Ecuador.