Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Gian Piero Gasperini dopo l'allenamento di oggi della sua Atalanta. Timothy Castagne si è allenato infatti ancora in gruppo, il giocatore sembra aver smaltito i problemi al ginocchio e potrebbe tornare a disposizione già per il match di domenica contro il Genoa.