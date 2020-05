tmw Atalanta, da martedì ripartono gli allenamenti della squadra di Gasperini

In attesa di una decisione ufficiale e definitiva sulla ripartenza del campionato, via via tutte le squadre stanno tornando ad allenarsi, seppure (finora) in maniera individuale. In questo senso, si apprende, le sedute dell'Atalanta riprenderanno soltanto a partire da martedì. Ancora non si hanno informazioni specifiche sull'organizzazione.