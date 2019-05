TMW - Atalanta, grande delusione a Bergamo davanti al maxischermo

Fonte: Dall'inviato a Bergamo Patrik Iannarelli

Grande delusione a Bergamo, dove 5000 Atalantini si erano riuniti per assistere alla finale di coppia Italia fra Atalanta e Lazio sul maxischermo allestito in Piazza Vittorio Veneto. Applausi per la squadra dopo il ko per mano della Lazio (2-0 il punteggio finale in favore dei biancocelesti): nessun problema per il deflusso dei tifosi che hanno iniziato a lasciare la piazza.