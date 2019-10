TMW - Atalanta Primavera, Brambilla: "Vittoria importante, si riapre tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimo Brambilla, tecnico dell'Atalanta Primavera, ha commentato ai nostri microfoni il successo ottenuto contro il Manchester City nella terza giornata di Uefa Youth League: "È una vittoria importante che ci rimette in pista per al qualificazione, oggi i ragazzi hanno fatto la partita che serviva. Siamo stati bravi a soffrire, non sempre quando decidi di difendere lo fai bene. A tratti nel primo tempo ce la siamo giocata alla pari. Avevamo contro una squadra forte, nel secondo ci siamo abbassati troppo ma abbiamo comunque gestito bene la situazione".

È stata una gara di gran personalità.

"Per vincere qua devi fare una gran partita. Poi abbiamo giocato in maniera diversa rispetto al campionato, abbiamo rispettato le qualità del City".

Avete gestito meglio la parte finale rispetto al match contro lo Shakhtar?

"Siamo una squadra che gioca e gestisce, a tratti abbiamo fatto il nostro gioco. Quando siamo andati in vantaggio abbiamo abbassato i ritmi. Bisogna lodare l'atteggiamento della squadra".

Traoré?

"Ha grandi qualità, le sta facendo vedere sia in Youth League che in campionato. Ha grandi prospettive, ha la testa giusta".

Cosa si porta dietro la squadra da questa trasferta a Manchester?

"Sono dotati di strutture fantastiche, poi hanno una squadra di qualità. Il City ha dei concetti di gioco moderni. Noi però siamo stati bravi a fare quello che serviva".