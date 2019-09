TMW - Atalanta, problemi per alcuni tifosi al confine con la Croazia

Fonte: Andrea Losapio e Patrick Iannarelli, inviati a Zagabria

All'appello, nel settore ospiti del Maksimir, mancano ancora diverse componenti della curva dell'Atalanta, quando c'è poco meno di un'ora a mezza al fischio d'avvio della sfida con la Dinamo. Il problema è che ci sono ancora molti pullman trasportanti ultras dell'Atalanta che sono bloccati al confine. Il motivo? La polizia croata ha rinvenuto a bordo alcuni oggetti considerati pericolosi, tra cui aste non a norma e un cavatappi, e non intende permettere ai sostenitori bergamaschi di arrivare al Maksimir. L'intenzione delle forze dell'ordine croate sarebbe quella di far rientrare il mezzo in Italia attraverso la Slovenia.