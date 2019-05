Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Rossi, portiere dell'Atalanta, è intervenuto in mixed zone per commentare la storica impresa degli orobici che il prossimo anno parteciperanno per la prima volta alla Champions League: "Sono più che contento perché faccio parte di un gruppo incredibile che mi è stato vicino in un momento difficilissimo della mia vita a inizio stagione. Sono stati unici. Oggi quando sono entrato tutti mi hanno applaudito ed è stata un'emozione incredibile".

Dove nasce la favola Atalanta?

"In questi anni si è sempre cresciuti, si sono fatte delle annate importanti. C'è grande coesione di squadra, giocatori fortissimi, un mister e uno staff molto bravi e una presidenza che è sempre vicina, che non ci ha fatto mai mancare niente".

Il tuo futuro?

"Spero di rimanere, penso di rimanere qua. Sarei qua sempre".