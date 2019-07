Fonte: Inviato a Clusone (BG)

Seconda giornata di allenamenti per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo il doppio impegno di ieri i nerazzurri sono scesi di nuovo in campo sul terreno di gioco dello stadio Comunale di Clusone per preparare al meglio la prossima stagione. Tanto entusiasmo sugli spalti, d'altronde la stagione sta per iniziare e tutti sono pronti per affrontare la prossima Champions League.

Percassi in prima linea - In queste stagioni il patron nerazzurro è sempre stato presente durante tutto l'anno e anche durante il secondo giorno di allenamento ha presenziato a bordocampo. Tribuna gremita, entusiasmo alle stelle: in serata Percassi sarà impegnato in alcuni appuntamenti con i tifosi a Clusone, dove inaugurerà un nuovo fan club della Dea. Domani appuntamento alle ore 17:30, quando la compagine orobica affronterà la prima amichevole stagionale contro il Città di Clusone.