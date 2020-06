tmw Atalanta, seduta al Gewiss Stadium: a parte Czyborra e Palomino

vedi letture

Atalanta in campo per continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato. I nerazzurri sono scesi in campo questa mattina sul terreno di gioco del Gewiss Stadium: Czyborra e Palomino hanno svolto una seduta a parte. Domani riposo, martedì la ripresa.