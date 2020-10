tmw Atalanta, solo una botta per Gosens: cresce l'ottimismo per la gara di sabato col Napoli

Arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Robin Gosens, uscito malconcio dalla partita che la sua Germania ha disputato ieri sera contro la Svizzera (3-3 in Nations League): per l'esterno dell'Atalanta si tratta infatti solo di una botta e oggi il giocatore ha svolto quindi un lavoro differenziato (come succede sempre a chi ha giocato il giorno precedente). Cresce a questo punto l'ottimismo attorno alla possibilità che Gosens possa scendere in campo sabato contro il Napoli.