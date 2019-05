TMW - Atalanta, tifosi all'Olimpico: Gasp come Alberto Sordi per la Dea

Fonte: Da Roma, Raimondo De Magistris

L'Olimpico è pronto per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in programma tra poche ore. I cancelli dello stadio di Roma sono stati aperti alle 17.30, il clima intorno l'impianto è sereno e non ci sono problemi tra le due tifoserie. Merito anche delle forze dell'ordine, con la Polizia che divide i sostenitori - indicando la migliore via da percorrere per i settori riservati - già centinaia di metri prima dell'Olimpico. Tanti tifosi bergamaschi, intanto, sono già fuori lo stadio mostrando i propri striscioni. Alcuni con riferimento al mondo romano, come testimonia quello di Gasperini in versione Alberto Sordi nel celebre film 'Un americano a Roma'.