TMW - Avv. Malagnini: "Deluso per le tre giornate di squalifiche a De Paul"

Il nuovo codice di giustizia sportiva: dal caso De Paul al fallimento del Palermo, passando anche per le plusvalenze fittizie del Chievo. La parola alla Palermo Football Conference passa a uno dei maggiori esperti in materia di diritto sportivo, l’avv. Ruggero Malagnini. “Palermo e Chievo? Entrambi nascono da un’indagine archiviata. A mio avviso un procedimento archiviato può essere riaperto dalla Procura solo e soltanto quando si riceve una notizia di reato. Ma come mai la procura federale riapre il procedimento a gennaio quando la prima notizia di reato l’aveva ricevuta nel mese di novembre? Fui contattato da Lucchesi per prendere le difese del club rosa, ma alla fine non se ne fece più niente. Schiaffo di De Paul a Candreva? Mi sono molto arrabbiato. Le decisioni del giudice vanno accettate, ma possono anche essere non condivise. Il giudice sportivo dà tre giornate di squalifiche al nostro giocatore, parlando nel referto di ‘atto violento’, che comporta in genere tre giornate di squalifiche. L’arbitro non può farlo, perché l’arbitro non è un giudice, doveva soltanto raccontare ciò che accaduto in campo, nulla di più. Mi ricordo quando De Rossi diede uno schiaffo a palla lontana, oppure quando Benucci diede una gomitata, sempre a palla lontana, questa volta con conseguente lesive ad un calciatore. Anche in quel caso diedero soltanto due giornate di squalifica all’ormai ex calciatore del Milan. Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato in questa decisione presa dai giudici sportivi per De Paul. Mi auguro - conclude - che questa decisione resti un caso isolato. Ciccio Caputo? In pochi ricordano la sua squalifica ai tempi del Bari per illecito. Riuscì da tre anni a ridurre la squalifica a soli 14 mesi. Sono felice che adesso si stia confermando ad altissimi livelli".