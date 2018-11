TMW AWARDS - Il giorno del giudizio

Siamo ormai giunti alle ultime battute dei TMW Awards. Quattro settimane per decretare il miglior under 21 e il diesse italiano più amato. Alle ore 16.00 si fermeranno le votazioni: ancora poche ore per effettuare la vostra scelta tra i quasi 250 candidati in lizza nelle due categorie. In una fase di profonda crisi per il calcio italiano, il rinnovamento passa soprattutto attraverso le nuove leve e persone che sappiano indirizzare al meglio i cambiamenti e la rottura con il passato.

La competizione tra gli under 21 vede ancora una volta il trio azzurro Tonali-Kean-Pellegri davanti a tutti, anche se l'ultima parola spetta alla giuria di qualità che sancirà il vincitore finale.

Anche per quanto riguarda i dirigenti vi è un terzetto in testa, ma Carlo Osti vanta al momento un buon distacco rispetto ai concorrenti più diretti. Ad urne chiuse, questo pomeriggio, proclameremo il successore di Igli Tare.

Il tempo volge al termine, vota il tuo under 21 e diesse preferito!

CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 21

1 - TONALI Sandro (Brescia) 11.34%

2 - KEAN Moise Bioty (Juventus) 10.28%

3 - PELLEGRI Pietro (Monaco) 9.99%

4 - CEROFOLINI Michele (Cosenza) 9.81%

5 - ERCOLANI Luca (Manchester United) 7.97%

6 - MAGAZZÙ Luca (Inter) 6.21%

7 - ESPOSITO Sebastiano (Inter) 4.79%

8 - SINIEGA Giacomo (Torino) 4.13%

9 - CARDINALI Matteo (Roma) 3.49%

10 - ADORANTE Andrea (Inter) 3.12%

11 - SCHIRÒ Thomas (Inter) 3.04%

12 - BETTELLA Davide (Atalanta) 2.75%

13 - MEROLA Davide (Inter) 2.68%

14 - ARMINI Nicolò (Lazio) 2.11%

15 - SEMERARO Francesco (Roma) 1.84%

CLASSIFICA PROVVISORIA DIESSE

1 - OSTI Carlo (Sampdoria) 35.79%

2 - FAGGIANO Daniele (Parma) 33.18%

3 - TARE Igli (Lazio) 26.20%

4 - VAGNATI Davide (Spal) 1.25%

5 - PARATICI Fabio (Juventus) 0.76%

6 - TRINCHERA Stefano (Cosenza) 0.74%

7 - AUSILIO Piero (Inter) 0.31%

8 - PERINETTI Giorgio (Genoa) 0.31%

9 - MARROCCU Francesco (Brescia) 0.27%

10 - ANGELONI Valentino (Venezia) 0.22%.