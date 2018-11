TMW AWARDS - L'azzurro Tonali ancora in testa

Siamo alla metà esatta dei TMW Awards, ancora due settimane per votare il vostro under 21 e diesse preferito. Tra i calciatori rimane al vertice Sandro Tonali (18), fresco di convocazione con la nazionale maggiore. Kean e Pellegri occupano per ora gli altri due gradini del podio. Si conferma il vertice anche per quanto riguarda i dirigenti, con Faggiano che mantiene il distacco su Tare, Osti e Vagnati.

Cosa aspetti? Partecipa anche tu ai TMW Awards!

CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 21

1 - TONALI Sandro (Brescia) 11.59%

2 - KEAN Moise Bioty (Juventus) 10.29%

3 - PELLEGRI Pietro (Monaco) 10.21%

4 - CEROFOLINI Michele (Cosenza) 9.92%

5 - ERCOLANI Luca (Manchester United) 8.84%

6 - MAGAZZÙ Luca (Inter) 6.91%

7 - ESPOSITO Sebastiano (Inter) 4.27%

8 - CARDINALI Matteo (Roma) 3.86%

9 - SINIEGA Giacomo (Torino) 3.01%

10 - MEROLA Davide (Inter) 2.97%

11 - BETTELLA Davide (Atalanta) 2.90%

12 - SCHIRÒ Thomas (Inter) 2.51%

13 - ADORANTE Andrea (Inter) 2.43%

14 - TRIPALDELLI Alessandro (PEC Zwolle) 1.97%

15 - SEMERARO Francesco (Roma) 1.89%

CLASSIFICA PROVVISORIA DIESSE

1 - FAGGIANO Daniele (Parma) 32.35%

2 - TARE Igli (Lazio) 31.49%

3 - OSTI Carlo (Sampdoria) 30.85%

4 - VAGNATI Davide (Spal) 1.56%

5 - TRINCHERA Stefano (Cosenza) 0.92%

6 - PARATICI Fabio (Juventus) 0.86%

7 - AUSILIO Piero (Inter) 0.36%

8 - PERINETTI Giorgio (Genoa) 0.36%

9 - MARROCCU Francesco (Brescia) 0.28%

10 - FOSCHI Rino (Palermo) 0.17%