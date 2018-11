TMW AWARDS - Sprint finale

Siamo entrati nella fase calda dei TMW Awards. Una decina di giorni ancora per stabilire quale sia il calciatore under 21 italiano più apprezzato dai nostri lettori. In tal senso Sandro Tonali (18) mantiene caparbiamente la vetta, respingendo con efficacia gli attacchi del duo Kean-Pellegri.

Tra i dirigenti (per i quali, ricordiamo, non è prevista la giuria di qualità) prosegue la lotta a tre che coinvolge Faggiano, Tare ed Osti, distanziati da pochi voti dopo aver fatto il vuoto alle proprie spalle.

Non esitare! Contribuisci ad eleggere il giovane e il diesse più amati d'Italia!

CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 21

1 - TONALI Sandro (Brescia) 11.77%

2 - KEAN Moise Bioty (Juventus) 10.79%

3 - PELLEGRI Pietro (Monaco) 10.54%

4 - CEROFOLINI Michele (Cosenza) 10.36%

5 - ERCOLANI Luca (Manchester United) 8.37%

6 - MAGAZZÙ Luca (Inter) 6.55%

7 - ESPOSITO Sebastiano (Inter) 4.56%

8 - CARDINALI Matteo (Roma) 3.64%

9 - SINIEGA Giacomo (Torino) 3.07%

10 - BETTELLA Davide (Atalanta) 2.91%

11 - MEROLA Davide (Inter) 2.82%

12 - SCHIRÒ Thomas (Inter) 2.68%

13 - ADORANTE Andrea (Inter) 2.50%

14 - TRIPALDELLI Alessandro (PEC Zwolle) 1.86%

15 - SEMERARO Francesco (Roma) 1.78%

CLASSIFICA PROVVISORIA DIESSE

1 - FAGGIANO Daniele (Parma) 32.35%

2 - TARE Igli (Lazio) 31.43%

3 - OSTI Carlo (Sampdoria) 30.98%

4 - VAGNATI Davide (Spal) 1.51%

5 - TRINCHERA Stefano (Cosenza) 0.89%

6 - PARATICI Fabio (Juventus) 0.86%

7 - PERINETTI Giorgio (Genoa) 0.38%

8 - AUSILIO Piero (Inter) 0.35%

9 - MARROCCU Francesco (Brescia) 0.30%

10 - FOSCHI Rino (Palermo) 0.16%