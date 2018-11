TMW AWARDS - Ultimi giorni per votare

Ormai ci siamo. Lunedì pomeriggio termineranno le votazioni per i TMW Awards e la sfida si annuncia quanto mai entusiasmante. Nella categoria under 21 domina ancora una volta il terzetto formato da Tonali, Kean e Pellegri, tutti calciatori nel giro della nazionale maggiore.

Per quanto riguarda i diesse, duello al fulmicotone fra Osti e Faggiano con Tare subito dietro.

Non aspettare ancora! Lascia il tuo segno nei TMW Awards!

CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 21

1 - TONALI Sandro (Brescia) 11.67%

2 - KEAN Moise Bioty (Juventus) 10.64%

3 - PELLEGRI Pietro (Monaco) 10.34%

4 - CEROFOLINI Michele (Cosenza) 10.16%

5 - ERCOLANI Luca (Manchester United) 8.25%

6 - MAGAZZÙ Luca (Inter) 6.43%

7 - ESPOSITO Sebastiano (Inter) 4.88%

8 - CARDINALI Matteo (Roma) 3.62%

9 - SINIEGA Giacomo (Torino) 3.51%

10 - SCHIRÒ Thomas (Inter) 2.93%

11 - BETTELLA Davide (Atalanta) 2.85%

12 - MEROLA Davide (Inter) 2.77%

13 - ADORANTE Andrea (Inter) 2.73%

14 - TRIPALDELLI Alessandro (PEC Zwolle) 1.83%

15 - SEMERARO Francesco (Roma) 1.75%

CLASSIFICA PROVVISORIA DIESSE

1 - OSTI Carlo (Sampdoria) 33.86%

2 - FAGGIANO Daniele (Parma) 33.67%

3 - TARE Igli (Lazio) 27.51%

4 - VAGNATI Davide (Spal) 1.31%

5 - PARATICI Fabio (Juventus) 0.80%

6 - TRINCHERA Stefano (Cosenza) 0.77%

7 - PERINETTI Giorgio (Genoa) 0.33%

8 - AUSILIO Piero (Inter) 0.30%

9 - MARROCCU Francesco (Brescia) 0.26%

10 - ANGELONI Valentino (Venezia) 0.23%