TMW - Barcellona, Folguera: "La nostra Masia è una grande famiglia"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di J.M.Colomo

Al Festival dello Sport di Trento questa mattina si è parlato anche di Barcellona. Ospite dell'evento "La cantera Barça, un gioiello del mondo del calcio", insieme al Responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del FC Barcelona Guillermo Amor, anche il FC Barcelona La Masia general manager Carles Folguera. Queste le sue parole sul palco, raccolte da TMW: "La Masia è una famiglia. Il progetto Masia 360 comprende cinque sport differenti, tutti si allenano e vengono supportati dal club. Ogni giorno ti prepari per provare a vincere, accompagniamo il professionista e la famiglia in questo processo. Alla fine arriva solo un 10% degli atleti, ma dobbiamo prepararli anche a questa cosa. C'è la figura del tutor, responsabile che si relaziona con il tecnico e la famiglia per aiutare il ragazzo. È importante che la famiglia sia parte attiva di questo processo. Gli psicologi fanno una prima fotografia del ragazzo quando arriva, poi c'è il tutor.

Il talento non basta. Credo nella parte mentale, è un aspetto chiave. Serve pazienza quando uno non ha ottenuto nulla, attitudine quando sei arrivato ad un certo punto. I ragazzi vanno a scuola dentro la Masia con un accordo con scuole esterne. Vengono i professori da fuori e poi gli esami li sostengono sempre all'esterno".