Fonte: Alessandro Rimi

Franco Baresi, durante la cerimonia del Festival dello Sport di Trento che celebrava il Milan degli Immortali, ha rilasciato queste parole dal palco: "Nessuno aveva vinto nulla di importante. Volevamo metterci alla prova, seguire con coraggio il mister, grazie anche alla competenza della società. Sacchi è stato fondamentale per il modo di allenare la squadra. Prima ci si preparava in maniera molto blanda e con scarsa attenzione. Se giocavamo bene è anche grazie a chi lo faceva meno: loro dovevano essere ancora più bravi a farci allenare in un certo modo e tenere alto il livello anche non in gara ufficiale".