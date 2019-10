TMW - Bastianelli: "Pobega è un predestinato"

“Mi sento giocatore perché lotto ogni giorno per i miei assistiti”. E’ con questo slogan che l’operatore di mercato Patrick Bastianelli racconta l’essenza del suo operato nel mondo del calcio. Uno di quei pochi procuratori in grado di muoversi con scioltezza sia su mercati italiani che su quelli esteri, come ad esempio quelli inglesi e spagnoli. Protagonista dal primo all’ultimo giorno di calciomercato. Spetta proprio a Bastianelli prendere la parola alla Palermo Football Conference. “Fa uno strano effetto tornare a Palermo dopo pochi mesi e ritrovarlo in Serie D. ricordo che grande atmosfera si respirava allo stadio, speravamo tutti in un esito totalmente diverso. L’augurio più grande è che il club rosa possa tornare nel breve periodo fra i professionisti. Sagramola e Castagnini sono due garanzie per la città e per i tifosi. Pobega? Sta facendo un grande percorso, ancora una volta la cadetteria si conferma una palestra importante, fondamentale per consacrarsi. Fu vicino al Palermo lo scorso anno, ma alla fine decisi di mandarlo a giocare altrove per trovare continuità. Il ragazzo ha capito di cosa avesse realmente bisogno, si è voluto mettere in discussione in C, lasciando la primavera del Milan e andando a giocare altrove per migliorare e migliorarsi. Molti vorrebbero avere tutto e subito, ma il segreto è quello di arrivare a piccoli step con sacrificio e dedizione. Puscas al Palermo? Foschi è una persona sincera, ha un carattere particolare, ma negli anni ha fatto soltanto il bene del club rosanero. nei momenti di maggior tensione provo a restare tranquillo, Foschi no. Ci fu un piccolo diverbio durante la trattativa per Puscas, nulla di grave comunque. Con il direttore abbiamo chiarito, tutti gli addetti ai lavori conoscono il carattere di Foschi".