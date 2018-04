TMW - Beppe Accardi punta sul Mali: avviata sinergia con il Nianan

© foto di Alessio Alaimo

Una nuova sfida, un nuovo progetto per l’agente Beppe Accardi. Per dare una possibilità a chi insegue un sogno e per reperire nuovi talenti da portare in Europa. Il procuratore palermitano, insieme al suo gruppo di lavoro, ha deciso di investire nel calcio del Mali avviando una sinergia con il Nianan de Koulikoro. Scuola calcio e club. L’obiettivo è far formare i giovani talenti del Mali da un gruppo di professionisti dedicato. A caccia di nuovi talenti...