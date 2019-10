Fonte: Dal nostro inviato, Giacomo Iacobellis

Non solo il Bologna di ieri, sul terreno di gioco del Dall'Ara è appena entrato anche il Bologna di oggi. La squadra rossoblù è stata omaggiata dal pubblico con una bella ovazione, con tanti applausi per il grande assente (ma comunque sempre presente), Sinisa Mihajlovic. Dal campo ha preso poi la parola il centrocampista Andrea Poli, queste le sue dichiarazioni: "È una grande emozione per noi essere qui, sarà una bellissima partita e ci godremo questa serata tutti insieme con la squadra e il pubblico".

Guarda in calce il video di TMW con l'ingresso in campo del Bologna