Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per il tecnico del Brescia Eugenio Corini in vista della sfida contro la Sampdoria. Nella giornata di oggi infatti sia Emanuele Ndoj che Alfredo Donnarumma si sono allenati con il resto del gruppo. Il centrocampista recupererà per la sfida con la Samp, da valutare l’attaccante.